Exclusief: Meeste Amerikanen zien Trump als "gevaarlijke dictator"

Meerderheid is hem eens dat president Trump een 'gevaarlijke dictator is wiens macht moet worden beperkt voordat hij de Amerikaanse democratie vernietigt'.

Enquête onder 5.025 Amerikaanse volwassenen, uitgevoerd van 28 februari tot 20 maart 2025

Een staafdiagram met het percentage Amerikaanse volwassenen dat het eens is met de stelling 'President Trump is een gevaarlijke dictator wiens macht moet worden beperkt voordat hij de Amerikaanse democratie vernietigt'. In totaal is 52% van de Amerikanen het hiermee eens. Per partij is 87% van de Democraten en 17% van de Republikeinen het hiermee eens. Wat betreft ras en etniciteit is 67% van de zwarte mensen het hiermee eens, tegenover 45% van de blanke mensen.

52 % Alle Amerikanen

87 % Democraten

56 %Onafhankelijken

17 Republikeinen

Gegevens: PRRI; grafiek: Erin Davis/Axios Visuals

Een meerderheid van de Amerikanen zegt dat president Trump een “gevaarlijke dictator” is die een bedreiging vormt voor de democratie en vindt dat hij zijn bevoegdheden heeft overschreden door maatregelen zoals het massaal ontslaan van federale ambtenaren, blijkt uit een nieuwe peiling

Waarom dit belangrijk is: De uitgebreide peiling die dinsdag, op Trumps 100ste dag in functie, is gepubliceerd, is het laatste teken dat hij steun verliest voor zijn De uitgebreide peiling die dinsdag, op Trumps 100ste dag in functie, is gepubliceerd, is het laatste teken dat hij steun verliest voor zijn immigratie- en economisch beleid – de twee kwesties die grotendeels aan de basis lagen van zijn verkiezing.

Zoom in: Slechts vier op de tien Amerikanen hebben een positief beeld van Trump na zijn eerste 100 dagen in functie, volgens de : Slechts vier op de tien Amerikanen hebben een positief beeld van Trump na zijn eerste 100 dagen in functie, volgens de peiling van het onpartijdige Public Religion Research Institute (PRRI).

En 52% was het eens met de provocerende uitspraak dat Trump “een gevaarlijke dictator is wiens macht moet worden beperkt voordat hij de Amerikaanse democratie vernietigt”, zo bleek uit de peiling.

Die vraag was een belangrijke waarschuwing voor Trump: de meeste onafhankelijken (56%) waren het ermee eens dat Trump een “gevaarlijke dictator” is, wat erop wijst dat de gematigde kiezers die hem aan de macht hebben geholpen, hem in de steek laten.

Zoom in: De peiling is een van de vele die de grootste ontevredenheid laten zien over Trumps streven naar massale deportaties, ingrijpende invoerheffingen, meer controle over universiteiten en het ontslaan of met verlof sturen van meer dan 100.000 federale ambtenaren.

Deze prioriteiten hebben ertoe geleid dat de nieuwe regering eenzijdig diversiteits- en gelijkheidsprogramma'sheeft stopgezet, studentenvisa heeft ingetrokken en ten minste één per ongeluk uitgewezen man in een beruchte gevangenis in El Salvador vasthoudt, ondanks een gerechtelijk bevel om hem terug te sturen.

Het grote plaatje: Uit de enquête bleek dat 83% van de Republikeinen – een relatief laag percentage voor Trump – een positief beeld had van hem en zijn optreden, tegenover 35% van de onafhankelijken en 8% van de Democraten.

Veel respondenten maakten zich zorgen over zijn plannen om de regering te hervormen, zijn invoerheffingen in te voeren en mensen zonder een eerlijk proces uit te zetten.

Een meerderheid van de zwarte Amerikanen, Latino's en Aziatische Amerikanen was het erover eens dat Trump een “gevaarlijke dictator” is, tegenover 45% van de blanke Amerikanen – een weerspiegeling van de raciale verdeeldheid die Trump en zijn acties in dergelijke enquêtes oproepen.

Wat ze zeggen: “De meeste Amerikanen zien Trump als een dictator, en ik denk dat de meeste Amerikanen bang zijn dat de Amerikaanse democratie op het spel staat”, zei Melissa Deckman, CEO van PRRI, tegen Axios.

“De regering-Trump is nog maar 100 dagen aan de macht, en toch zien we al een echte terugslag onder de meeste Amerikanen tegen de agenda van Trump.”

De andere kant: 81% van de ondervraagde Republikeinen zei nog steeds te geloven dat “Trump een sterke leider is die de macht moet krijgen die hij nodig heeft om Amerika weer groot te maken”.

51% van de blanke Amerikanen was het daarmee eens.

Trump heeft verschillende media-peilingen aangevallen waarin zijn populariteit daalt, en maakte maandag op Truth Social bekend dat ze “nep” zijn en dat de organisaties erachter “moeten worden onderzocht op verkiezingsfraude”.

Stand van zaken: Amerikanen blijven verdeeld over de algemene immigratiedoelen van Trump, zei Deckman, maar uit de enquête blijkt dat de meeste mensen het sterk oneens zijn met ongrondwettelijke of onmenselijke praktijken.

Zo is de meerderheid van de Amerikanen (61%) het er niet mee eens dat de federale overheid immigranten die illegaal in het land verblijven, in door het Amerikaanse leger bewaakte detentiekampen plaatst totdat ze kunnen worden uitgezet.

Een meerderheid van de Amerikanen is het er ook mee eens dat “president Trump zijn bevoegdheden heeft overschreden door het bevel te geven tot het massaal ontslaan van federale ambtenaren bij verschillende instanties”.

Meer dan zeven op de tien Amerikanen zijn tegen het sluiten of drastisch inkrimpen van alle grote federale instanties, vooral als dat betekent dat zaken als vliegreizen, geneeskunde en watervoorziening minder veilig worden.

Twee derde van de Amerikanen is tegen nieuwe invoerheffingen of belastingen op goederen uit andere landen.

De pogingen van Trump om economische problemen op te lossen “krijgen tegenwind van de publieke opinie”, aldus Deckman.

Methodologie: De American Values Survey is online uitgevoerd tussen 28 februari en 20 maart. De peiling is gebaseerd op een representatieve steekproef van 5.025 volwassenen (18 jaar en ouder) uit alle 50 staten en het District of Columbia die lid zijn van het Ipsos Knowledge Panel®.