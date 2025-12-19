ECONOMIE
Trump wil in 2028 weer Amerikanen op de maan

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 19 december 2025 om 5:29
bijgewerkt om vrijdag, 19 december 2025 om 5:53
De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zo snel mogelijk astronauten naar de maan wil sturen. De missies naar Mars komen daardoor voorlopig op een lager pitje te staan.
Trump wil in 2028 Amerikanen terug naar de maan brengen. Een dergelijke maanlanding zou "het Amerikaanse leiderschap in de ruimte bevestigen, de basis leggen voor economische ontwikkeling op de maan, voorbereiden op de reis naar Mars en de volgende generatie Amerikaanse ontdekkingsreizigers inspireren", aldus een decreet over het ruimtevaartbeleid van Trump.
Het besluit vermeldt ook dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hoopt "de eerste elementen van een permanente maanbasis tegen 2030 op te zetten" en bevestigt plannen om kernreactoren "op de maan en in een baan om de aarde" te plaatsen.
