ABC: schietpartij Brown en moord MIT-docent mogelijk verbonden

PROVIDENCE (ANP/AFP) - Amerikaanse autoriteiten hebben een verdachte geïdentificeerd in de schietpartij op Brown University afgelopen weekend, melden diverse Amerikaanse media. Bij de schietpartij kwamen twee studenten om het leven, negen anderen raakten gewond.

ABC News schrijft op basis van meerdere bronnen dat de schietpartij op de universiteit mogelijk verband houdt met de moord op een MIT-professor. Maandagavond werd MIT-professor Nuno F.G. Loureiro neergeschoten aangetroffen in zijn huis in Boston. De 47-jarige Loureiro overleed dinsdag in het ziekenhuis.

Zaterdag vond de schietpartij op Brown University plaats. De schutter sloeg daarna op de vlucht.