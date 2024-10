Gevaarlijke uitglijder: Biden noemt Trump-aanhangers 'vuilnis'

Joe Biden steekt Kamala Harris nog een stok in de wielen, een week voor de verkiezingen. Hij noemde Republikeinse kiezers 'vuilnis'. Zo'n uitspraak kan invloed hebben op de uitslag.

In een door het Witte Huis uitgeschreven videogesprek met Voto Latino, een club die latino's naar de stembus poogt te krijgen, zei Biden: "Op een rally van Donald Trump noemde een spreker Puerto Rico een drijvend eiland van afval. Ik kan je zeggen, dat het Puerto Rico dat ik ken, het Puerto Rico waar ik… In mijn thuisstaat Delaware, zijn het goede, fatsoenlijke mensen."

Biden vervolgt: "Het enige afval dat ik rond zie drijven, zijn de aanhangers. Zijn demonisering van latino's is gewetenloos en on-Amerikaans. Het is volledig in strijd met alles wat we hebben gedaan."

Correspondent Erik Mouthaan stelt bij RTL Nieuws dat de uitspraak negatief is voor de campagne van Harris. "Dit lijkt een uitglijder van de president te zijn."

En niet zo'n fijne. "De aanhang van Trump heeft toch al het gevoel dat de linkse elite in het land op hen neerkijkt", zegt Mouthaan. "De opmerking van de president kan dat gevoel versterken. En het kan daarmee de pogingen ondermijnen van Harris om gematigde Republikeinen zover te krijgen dat ze Democratisch stemmen."