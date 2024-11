Veilig Verkeer Nederland wil specifieke regels voor fatbikes

AMERSFOORT (ANP) - Er moeten specifieke regels komen voor fatbikes om de verkeersveiligheid te waarborgen. Dat meldt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in reactie op het bericht van VeiligheidNL.

Die organisatie meldde dinsdag dat in de eerste week van oktober 96 mensen die als bestuurder of passagier op een fatbike zaten na een ongeval op de spoedeisende hulp (SEH) belandden. In bijna de helft van de fatbike-ongelukken was het slachtoffer volgens VeiligheidNL tussen de 12 en 15 jaar. De cijfers zijn afkomstig van 82 SEH-afdelingen die begin oktober een week lang het aantal fietsongevallen, waaronder dus ook ongevallen met fatbikes, registreerden.

Fatbikes passen volgens VVN niet binnen de categorie fietsen, vanwege hun "unieke kenmerken". "Fatbikes hebben de potentie om hoge snelheden te bereiken, zelfs zonder trappen. In combinatie met de vaak jonge leeftijd van de fietsers leidt dit tot grote risico's." VVN wil ook het gevaar van opgevoerde fatbikes benadrukken, "die illegaal zijn op de weg en een risico vormen voor de verkeersveiligheid".