Hoe kan het eindigen? Een stap-voor-stap gids voor een mogelijke Oekraïne-deal.

In een razend tempo is een proces begonnen op weg naar vrede in Oekraine. De New York Times doet een poging het verloop te voorspellen.

President Trump wil een deal om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Tijdens zijn gesprek met president Vladimir V. Poetin, en een verwachte ontmoeting tussen Amerikaanse en Russische functionarissen in Saoedi-Arabië, zijn de verwachtingen gewekt dat onderhandelingen een einde kunnen maken aan drie jaar van gevechten.

Maar hoe zouden die gesprekken gaan? Wie zouden er allemaal bij betrokken zijn? Hoe zou een akkoord eruit kunnen zien?

Hier is een puntsgewijze 'voorspelling' van de NYT voor vredesbesprekingen in Oekraïne.

Belangrijkste punten:

Mogelijke vredesdeal: Met de recente Russische overwinningen moet Oekraïne mogelijk concessies doen voor vrede.

Complexe onderhandelingen: Gesprekken zouden complex zijn, velen betwijfelen Poetins goede trouw en vrezen dat Trump een deal met het Kremlin zou kunnen sluiten zonder Oekraïense belangen te overwegen.

Wie is erbij betrokken?: De gesprekken kunnen de VS, Rusland en mogelijk andere landen zoals Saoedi-Arabië, Qatar, de VAE en Turkije betrekken.

Oekraïne's isolatie: Oekraïne lijkt geïsoleerd en is niet uitgenodigd voor de gesprekken in Saoedi-Arabië.

De rol van Europa: Europa, ondanks aanzienlijke financiële steun aan Oekraïne, zou ook buitenspel kunnen worden gezet.

Mogelijke compromissen: Experts geloven dat een deal mogelijk is, met compromissen over grondgebied, NAVO-lidmaatschap en veiligheidsgaranties.

Mechanismen voor staakt-het-vuren: De duurzaamheid van vrede hangt af van de praktische aspecten van een staakt-het-vuren, waaronder de contactlijn, de ontkoppelingszone en verantwoording voor schendingen.

Poetins motieven: Poetin zou bereid kunnen zijn concessies te doen vanwege zijn verlangen naar een langdurige relatie met de VS.

Mogelijke compromissen:

Grondgebied: Rusland zou de controle over veroverd land kunnen behouden, waarbij Oekraïne en het Westen de annexatie niet formeel erkennen. Territoriale geschillen zouden in de toekomst vreedzaam kunnen worden opgelost.

NAVO- en EU-lidmaatschap: Oekraïne zou zich bij de EU kunnen aansluiten, maar niet bij de NAVO, waarbij Rusland zijn zin krijgt door het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne te voorkomen.

Veiligheidsgaranties: Een kleine internationale troepenmacht zou kunnen worden ingezet om de vrede te bewaren, met sancties voor elke partij die de vijandelijkheden hervat. Oekraïne zou beperkte gezamenlijke militaire oefeningen en samenwerking met andere landen kunnen hebben.

Uitdagingen en onzekerheden:

Oekraïne's concessies: Elke deal zou waarschijnlijk pijnlijke concessies van Oekraïne met zich meebrengen, mogelijk als beloning voor Poetins agressie.

Russische eisen: Rusland zou eisen kunnen stellen die verder gaan dan Oekraïne, op zoek naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur in Europa.

De rol van Trump: Trumps bereidheid om een deal met Rusland te sluiten zonder de belangen van Oekraïne en Europa volledig in overweging te nemen, blijft een punt van zorg.

Poetins goede trouw: Velen betwijfelen Poetins bereidheid om te goeder trouw te onderhandelen.

Conclusie:

Hoewel een vredesakkoord mogelijk is, zou het complexe onderhandelingen en aanzienlijke compromissen van beide kanten vereisen. De betrokkenheid van verschillende actoren, waaronder de VS, Rusland en mogelijk andere landen, draagt bij aan de complexiteit. De duurzaamheid van een vredesakkoord hangt af van de praktische aspecten van een staakt-het-vuren en de bereidheid van beide partijen om zich aan de voorwaarden te houden.