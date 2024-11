Idsinga (NSC) treedt af. Wat heeft hij te verbergen?

Staatssecretaris van belastingzaken Folkert Idsinga is afgetreden. De Tweede Kamer wilde hem dwingen te openbaren in wat voor bedrijven hij beleggingen heeft. De vrees is dat hij via de belastingen bedrijven en bedrijfstakken bevoordeeld waar hij zelf belang in heeft. Of anders: dat hij zijn eigen kas spekt.

Idsinga kon twee dingen doen: zijn belangen openbaren of aftreden. Hij heeft voor dat laatste gekozen. Dus de vraag is: wat heeft hij te verbergen?

De regels schrijven voor dat ministers en staatssecretarissen 'waar mogelijk' de namen openbaar maken van de bedrijven waar ze in beleggen. Maar óf dat mogelijk is, dat mogen de bewindslieden zelf bepalen.

Idsinga hield vol dat zijn belangen een 'privéaangelegenheid' zijn, en dat hij ze daarom niet openbaar hoeft te maken. Waarom het niet mogelijk zou zijn om de belangen openbaar te maken, werd uit de beantwoording van de staatssecretaris niet duidelijk.

Idsinga begon zijn carrière in het bedrijfsleven, waar hij ervaring opdeed in verschillende functies binnen de financiële wereld. Zijn expertise op het gebied van financiën en belastingbeleid leidde ertoe dat hij actief werd binnen de VVD, waar hij zich inzette voor een gunstiger ondernemersklimaat en hervormingen in het belastingstelsel.

In 2021 werd Idsinga gekozen als lid van de Tweede Kamer. Binnen de Kamer richt hij zich voornamelijk op fiscale zaken, zoals belastingen, economische groei en overheidsuitgaven. Op voordracht van Pieter Omtzigt trad hij toe tot het kabinet-Schoof