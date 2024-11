Zwembond verlengt contract trainer Pearson tot na Spelen van 2028

EINDHOVEN (ANP) - Patrick Pearson blijft tot na de volgende Olympische Spelen van Los Angeles zwemtrainer van het High Performance Centre (HPC) Eindhoven. De Nederlandse zwembond KNZB heeft ook het contract Bram Dekker, de bondscoach van de paralympische zwemmers, tot eind 2028 verlengd.

Het vastleggen van Pearson en Dekker voor de volgende olympische en paralympische cyclus past in de toekomstvisie van de KNZB om alle elitezwemmers van TeamNL en de beste faciliteiten in Eindhoven te concentreren. Met de aanstaande uitbreiding van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion met onder meer nóg een 50 meter-bad, is er voor alle Nederlandse topzwemmers genoeg ruimte om een fulltime-programma af te werken in Eindhoven.