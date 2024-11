Thunberg: Trump 'gevaarlijker' maar Harris steunt geweld Israël

STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg vindt de Republikein Donald Trump de "gevaarlijkere" optie bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen komende dinsdag, maar bekritiseert ook de Democratische regering voor de steun aan Israël. De Democratische kandidaat Kamala Harris is als vicepresident een belangrijk regeringslid.

"Het staat buiten kijf dat een van de kandidaten - Trump - veel gevaarlijker is dan de ander", schreef de 21-jarige activiste in een verklaring op X. "Maar laten we niet vergeten dat de genocide in Palestina plaatsvindt onder de regering van Biden en Harris, met Amerikaans geld en medeplichtigheid."

Ze deelde nog een tweede sneer uit aan Harris en de Democraten: "Het is op geen enkele manier 'feministisch', 'progressief' of 'humanitair' om onschuldige kinderen en burgers te bombarderen -- het is het tegenovergestelde, ook als een vrouw de leiding heeft."

Thunberg eindigde haar bericht met een oproep aan Amerikanen om meer te doen dan alleen stemmen, bijvoorbeeld door protesten en boycotten te organiseren tegen de "catastrofale gevolgen van het Amerikaanse imperialisme".