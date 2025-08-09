Tegenwerking van omwonenden en natuurorganisaties vertraagt woningbouwprojecten

De woningbouw loopt verder vast doordat omwonenden en natuurorganisaties vaker naar de rechter stappen om projecten tegen te houden. Dat schrijft De Telegraaf. "Bouwen wordt steeds moeilijker", zegt directeur Fahid Minhas van de organisatie van projectontwikkelaars Neprom.

Bij de Raad van State is het aantal bouwzaken sinds 2019 verdrievoudigd naar bijna 3000. Maar liefst een op de drie projecten heeft ermee te maken.

"Dat toenemend aantal beroep- en bezwaarzaken heeft een enorm remmend effect op de woningbouw. Het kost bouwers niet alleen heel veel tijd, maar ook veel geld, waardoor betaalbare woningbouw nog verder uit zicht raakt", zegt Bouwend Nederland.

Rechters wezen deze week nog de bezwaren af van woonbootbewoners tegen de bouw van 930 woningen op het terrein van het voormalige Food Center Amsterdam. Veel andere grote projecten zuchten nog onder procedures, zoals nieuwbouwwijk Weespersluis met bijna honderd rechtszaken.