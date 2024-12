Marjolein Faber is echt een rare minister, leert onderzoek

Toen Geert Wilders in de formatie aan kwam zetten met Marjolein Faber als minister van Asiel was dat verrassend. We kenden Faber alleen van twee pogingen tot misbruik van overheidsgeld en van haar parmantige 'mijn tweet klopt' over een tweet die zeker niet klopte.

Maar aanvankelijk leek het mee te vallen. Misschien zou ze een echte minister blijken op een moeilijk terrein, wat voor de PVV van levensbelang is.

Maar het valt niet mee. Journalisten van NRC onderzochten wat er waar is van alle verhalen over haar rare gedrag. Ze ontdekten: allemaal war en het is nog erger. Samenvattend wordt minister Faber in het artikel afgeschilderd als iemand die solistisch werkt, adviezen negeert en moeilijk benaderbaar is, wat resulteert in bestuurlijke chaos en politieke weerstand.

Rare werkwijze

Solistisch Opereren: Minister Faber weet alles beter: Ik ben beleid. Ze neemt beslissingen zonder betrokkenheid of inspraak van haar ambtenaren en andere stakeholders. Ze schuift adviezen en inspraak van ambtenaren bij belangrijke beleidswijzigingen terzijde.

Moeilijke relatie met ambtenaren: Volgens ambtenaren die NRC sprak valt niet met haar te werken. Ze vertrouwt haar eigen ambtenaren niet volledig, wat leidt tot spanningen binnen het ministerie.

Wisselingen in woordvoering: Faber maakt zoveel ruzie met de woordvoerders die haar beleid moeten uitdragen dat ze inmiddels niemand meer heeft die namens haar kan spraken. Dit maakt haar onbereikbaar voor de buitenwereld.

Politieke problemen

Geen samenwerking met Tweede Kamerleden: Ze houdt nauwelijks contact met coalitiepartners en is voor hen nagenoeg onbereikbaar. Die kamerleden, ook de bevriende kamerleden, worden dus steeds overvallen door wat Faber nu weer wil.

Extern overleg mislukt: Na overleggen - bijvoorbeeld met de gemeenten - kondigt Faber trots zaken aan die helemaal niet zijn besproken, wat leidt tot verwarring en frustratie bij andere bestuurders.

Leugens: Ze stuurde een Kamerbrief waarin ze een daling van de asielinstroom voorspelde, zonder cijfermatige of wetenschappelijke onderbouwing.

Wilders. Iedere woensdag voor dag en dauw moet Faber verschijnen bij Geert Wilders die haar overhoort over waar ze mee bezig is en opdrachten geeft. Ambtenaren beschrijven dat ze daar ontredderd van daan komt.

Concrete fouten en voorstellen

Onrealistische Beleidsideeën: Faber stelde onder andere voor om borden bij asielzoekerscentra te plaatsen met de boodschap dat er ‘aan terugkeer wordt gewerkt’. Dit bleek juridisch en praktisch onhoudbaar.

Asielcrisis Verklaring: Ze slaagde er niet in een "dragende motivering" te leveren voor het uitroepen van een asielcrisis, wat leidde tot politieke weerstand.

Verlies in details: Ze focust op kleinere problemen, zoals vragen over botmetingen en kickbokstrainingen, terwijl structurele problemen blijven liggen.

Deze week moet de Week van Faber worden, waarin haar twee belangrijkste wetten in het kabinet worden behandeld. We gaan het zien....