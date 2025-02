President Ecuador claimt onregelmatigheden bij verkiezingen

QUITO (ANP/AFP) - De Ecuadoraanse president Daniel Noboa zegt dat er sprake was van onregelmatigheden bij de presidentsverkiezingen van afgelopen weekend. Hij kreeg toen niet genoeg stemmen om meteen te winnen en dat betekent dat in april een tweede verkiezingsronde wordt gehouden.

"Er waren veel onregelmatigheden en we gaan door met tellen", zei het staatshoofd op de radio. Hij zei dat cijfers van zijn eigen campagneteam een ander beeld geven dan de officiële uitslag.

Noboa kreeg in de eerste ronde ruim 44 procent van de stemmen. Zijn voornaamste rivaal Luisa González volgde hem met 43,9 procent van de stemmen op de voet.

Inzet leger

De verkiezingen worden gezien als een referendum over de harde aanpak van Noboa van de georganiseerde criminaliteit in zijn door geweld geplaagde land. Hij heeft onder meer het leger ingezet om bendes te bestrijden.

Zijn linkse tegenstander González wil dat de strijd tegen misdaad wordt gevoerd met meer respect voor de mensenrechten. Ze zegt dat de verkiezingsuitslag laat zien dat Ecuadoranen verandering willen.

Drugskartels

Ecuador gold voorheen als een van de veiligste landen in Zuid-Amerika, maar dat is de afgelopen jaren veranderd. Drugskartels proberen via Ecuador cocaïne naar Europa en andere internationale bestemmingen te verschepen.