‘Koreaanse oplossing dreigt voor Oekraïne’

Een 'Koreaanse oplossing' voor het conflict in Oekraïne , waarbij Rusland delen van de Donbas en de Krim behoudt, lijkt steeds waarschijnlijker. Dit zegt BNR’s buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. “De kans dat het die kant uiteindelijk op gaat, is wel heel groot.”

De aanstaande president van de Verenigde Staten Donald Trump beweert het conflict binnen 24 uur te kunnen beëindigen – een uitkomst waar Poetin wel bij zou varen. “Poetin heeft dan gewonnen”, legt Hammelburg uit. Westerse leiders hebben er altijd op gehamerd dat Poetins agressie niet beloond mag worden met landwinst, maar een Koreaanse oplossing, een verdeling van het land op basis van de frontlijn, lag altijd al op tafel. “Wie westerse leiders naar die optie vroeg, kreeg altijd te horen dat zo'n scenario aan de Oekraïners is. Een laf standpunt”, zegt Hammelburg.

Poetin en Trump in gesprek?

Inmiddels voert Trump gesprekken met Poetin over het beëindigen van de oorlog – maar niet met de Oekraïense president Zelensky. “Opmerkelijk”, vindt Hammelburg. “Trump praat met Poetin, maar waar is Zelensky in dit verhaal? Die komt er helemaal niet in voor.”

Bijzonder is ook dat Trump nu al een lijntje heeft lopen met Poetin, ook al neemt hij pas in januari intrede in het Oval Office. Volgens The Washington Post zou Trump zelfs aan Poetin hebben gevraagd om de oorlog niet verder te laten escaleren; iets wat het Kremlin overigens ontkent.

Trump wil geldkraan richting Oekraïne dichtdraaien

Hammelburg reageert laconiek: “Er staat nergens dat het niet mag.” Het is normaal dat een aankomende president zich inwerkt op lopende dossiers, maar Trump is al langere tijd duidelijk in zijn standpunt: sinds het begin van de oorlog verzet hij zich tegen de Amerikaanse en westerse hulp aan Oekraïne.

Poetin staat vanzelfsprekend niet onwelwillend tegenover een vredesakkoord waarbij hij zonder gezichtsverlies en mét gebiedswinst uit de Oekraïense impasse kan stappen. Een vredesdeal op initiatief van Trump, die Poetin Oekraïens grondgebied oplevert, sluit naadloos aan bij Poetins verlangen om Rusland in haar oude glorie te herstellen. Voor Trump maakt dat niets uit; zijn enige prioriteit is om de hulp aan Oekraïne zo snel mogelijk stop te zetten. “Oekraïne is geen Amerikaans, maar een Europees probleem”, zo verwoordt Hammelburg Trumps visie.

Biden speelt zijn laatste kaarten

Toch is het nog niet zover: vooralsnog zwaait Joe Biden de scepter. Hammelburg verwacht dat Biden tot de laatste dag zal proberen om Oekraïne nog van zoveel mogelijk steun te voorzien voordat Trump het stokje overneemt. Dat zou kunnen door extra financiële steun, nieuwe wapenleveranties, of door Oekraïne te laten aanvallen met langeafstandswapens – ook in Rusland zelf.