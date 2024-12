Supergabbers van Even Tot Hier zetten PVV-minister te kakken: 'Daar is Fabertje!'

Zelden tot nooit is er in onze parlementaire geschiedenis een beroerdere bewindspersoon geweest dan Marjolein Faber, de huidige minister van Asiel en Migratie. De trekpop van Geert Wilders rijgt de politieke blunders en leugenachtige teksten aaneen, terwijl ze 570 euro aan belastinggeld laat aftikken voor een knipbeurt. Genoeg reden voor het team van NPO-programma Even Tot Hier om haar afgelopen weekend in het zonnetje te zetten.

"Daar is Fabertje, rare Fabertje. Daar is Faber met d'r peperdure haar. Daar is Fabertje, rare Fabertje. Onze Fabertje krijgt nooit iets voor elkaar", zingen 'supergabbers' Niels van der Laan en Jeroen Woe in de studio. "Een opgeknoopte blouse en voor alles een smoes, daar is Fabertje!"

Bekijk de hele clip van het cabaretduo, gedeeld op het X-account van Even Tot Hier, hieronder: