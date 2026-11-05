Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere primeurs en records bij Amerikaanse midterms

Politiek
door Redactie
bijgewerkt om
anp051126088 1
Volg ons op Google Nieuws
De Amerikaanse midtermverkiezingen afgelopen dinsdag kenden meerdere primeurs en records. Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn er straks meerdere zwarte gouverneurs tegelijk in functie. Ook krijgt het land zijn eerste zwarte vrouwelijke gouverneur. In de staat Alabama is de eerste trans volksvertegenwoordiger verkozen.
In vijf staten zijn zwarte gouverneurs verkozen. Dat is voor het eerst het geval in Florida, Georgia, Wisconsin en Nevada. De Democraat Wes Moore werd herkozen in Maryland. Volgens NBC News waren er vóór deze verkiezingen maar drie zwarte gekozen gouverneurs in de Amerikaanse geschiedenis, die nooit tegelijkertijd in functie waren. De eerste vrouwelijke zwarte gouverneur in het land wordt Keisha Lance Bottoms, in Georgia.
In de staat Alabama is de Democratische kandidaat Allison Montgomery verkozen voor het lokale Huis van Afgevaardigden. Zij wordt daarmee de eerste trans volksvertegenwoordiger in de staat.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2740029637 (1)

Houtkachel aan nu het vriest? Bij windkracht 2 of minder springt de Stookwijzer op rood

Een laptop toont een rood waarschuwingsscherm van de browser bij een verdachte website.

Chrome heeft een extra beschermstand tegen oplichters, maar je moet hem zelf aanzetten

IMG_5271

Warmtepomp met dynamisch contract? Niet de vorstnacht, maar het uur vóór 18.00 uur is deze week het duurst

Een witte iPod Classic met klikwiel ligt naast een opgerolde witte oordopjeskabel op een houten tafel.

Ligt er nog een oude iPod in huis? Mogelijk is hij duizenden euro's waard

shutterstock_2640402885

Wil je een leugenaar herkennen? Let niet op zijn blik, maar op de details

anp051126048 1

Republikein wil afzettingsprocedure tegen Pete Hegseth

Loading