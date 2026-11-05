Meerdere primeurs en records bij Amerikaanse midterms

De Amerikaanse midtermverkiezingen afgelopen dinsdag kenden meerdere primeurs en records. Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn er straks meerdere zwarte gouverneurs tegelijk in functie. Ook krijgt het land zijn eerste zwarte vrouwelijke gouverneur. In de staat Alabama is de eerste trans volksvertegenwoordiger verkozen.

In vijf staten zijn zwarte gouverneurs verkozen. Dat is voor het eerst het geval in Florida, Georgia, Wisconsin en Nevada. De Democraat Wes Moore werd herkozen in Maryland. Volgens NBC News waren er vóór deze verkiezingen maar drie zwarte gekozen gouverneurs in de Amerikaanse geschiedenis, die nooit tegelijkertijd in functie waren. De eerste vrouwelijke zwarte gouverneur in het land wordt Keisha Lance Bottoms, in Georgia.

In de staat Alabama is de Democratische kandidaat Allison Montgomery verkozen voor het lokale Huis van Afgevaardigden. Zij wordt daarmee de eerste trans volksvertegenwoordiger in de staat.