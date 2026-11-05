Filipijnse politie treft beelden van kindermisbruik aan op apparaten gelinkt aan Thomas Markle

De Filipijnse politie heeft beelden van kindermisbruik gevonden op drie geheugenkaarten en een telefoon die de zoon van Thomas Markle bij haar inleverde. Dat meldde de nationale politie (PNP) woensdag aan persbureau AFP, bericht Philstar . En dat is naar het zich laat aanzien nog maar het topje van de perverse ijsberg.

Er is nog een enorme hoeveelheid beeldmateriaal dat uitgezocht moet worden. De 82-jarige vader van Meghan Markle is niet aangeklaagd en noemt de beschuldigingen “zieke leugens”.

Wat de politie vond en wat nog niet vaststaat

De spullen komen uit een woning in Cebu waar Markle tot dit voorjaar woonde. Eerder zei de politie al dat ze een laptop onderzocht die daar naast misbruikbeelden zou zijn gevonden.

Politiechef Jose Melencio Nartatez jr. remt de conclusies af. Het vinden van materiaal is volgens hem niet genoeg: de politie moet uitzoeken “waar het vandaan komt, wie er verantwoordelijk voor kan zijn en of de Filipijnse wet is overtreden”.

Minister van Binnenlandse Zaken Jonvic Remulla zei eerder tegen AFP dat de Filipijnen “passende juridische stappen” zetten als er genoeg bewijs is.

Zijn zoon stapte zelf naar de politie

Het verhaal kwam op 22 oktober naar buiten via de Britse krant The Sun. Halfbroer Thomas Markle jr. (60) zou de beelden hebben gevonden toen hij dozen doorzocht die zijn vader in Cebu had achtergelaten. Hij lichtte de politie in en nam contact op met de FBI.

“Toen ik dit materiaal vond, was ik vol afgrijzen. Ik kon niet anders dan mijn vader aangeven,” zegt hij tegen The Sun. Hij wil zijn vader nooit meer spreken, “tenzij ik tegen hem moet getuigen”.

Markle senior verliet de Filipijnen dit voorjaar na een beroerte en een bloedprop, waarna zijn linkerbeen werd geamputeerd. Hij woont nu in de Verenigde Staten, volgens Britse media in een zorginstelling voor mensen met dementie.

Markle ontkent, Meghan wil gerechtigheid

Tegenover de Daily Mail noemde Markle de beschuldigingen “het ergste waar iemand me van kan beschuldigen”. Hij zegt dat de “vreselijke leugens” zonder bewijs over hem worden verspreid.

Meghan liet op 23 oktober weten dat ze “diep geschokt” is. Ze schrijft dat ze in 2018, kort na haar huwelijk met prins Harry , hoorde van een brief aan de politie met “verontrustende beschuldigingen” tegen haar vader. Haar werd toen beloofd dat die onderzocht zouden worden. Dat ze haar kinderen bij hem weghield, had volgens haar “maar één reden: om ze te beschermen”.

De omvang van wat nu boven water is gekomen, is walgelijker dan je je ooit kunt voorstellen. - Meghan, hertogin van Sussex

De breuk tussen vader en dochter was al jaren openbaar, sinds Markle in 2018 niet naar de bruiloft kwam. Meghan zei eerder dat ze zich al tien jaar de meest online gepeste persoon voelt.

Ook Mexico doorzocht een opslagbox

Het onderzoek beperkt zich niet meer tot de Filipijnen. Het Openbaar Ministerie van de Mexicaanse staat Baja California doorzocht dinsdag een opslagbox die Markle huurde, na een anonieme tip op maandag. De eigenaar zegt dat Markle sinds 2024 geen huur meer betaalde, maar dat zijn spullen bleven staan.

Onderzoekers vonden er twintig jaar oude “tijdschriften uit Azië” en namen computerapparatuur mee voor verder onderzoek. Wat daarop staat, is nog niet bekend.

Of Markle ooit verhoord wordt, is onzeker. De Amerikaanse advocaat Spencer Kuvin zegt tegen de Britse pers dat je “niet zomaar een zorginstelling voor dementie kunt binnenstormen voor een verhoor”. Ook voor Harry en Meghan, die Hollywood al teleurgesteld verlieten , is het einde van deze familiezaak voorlopig niet in zicht.

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