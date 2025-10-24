Met Wiersma's stikstofplan kan de uitstoot bijna verdubbelen

Het kabinet wil de stikstofgrens versoepelen en daarmee kleine bedrijfsuitbreidingen van boeren vergunningvrij maken. Het gaat om de zogeheten 'rekenkundige ondergrens' die landbouwminister Femke Wiersma met een factor honderd wil verhogen.

Daarmee zouden boeren die zonder vergunning zitten omdat ze hun bedrijf hebben uitgebreid terwijl dat niet mocht in één klap geholpen zijn, en 90 procent van de bouwprojecten zou meteen van start mogen.

Omroep Gelderland, NRC en Follow the Money berekenden de gevolgen van het plan. In veel delen van het land zouden veehouders vele honderden extra dieren mogen houden. De landelijke ammoniakuitstoot zou daardoor stijgen van 45 naar 86 miljoen kilo - een toename vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer drie miljoen koeien.