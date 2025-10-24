ECONOMIE
Met Wiersma's stikstofplan kan de uitstoot bijna verdubbelen

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 24 oktober 2025 om 6:41
Het kabinet wil de stikstofgrens versoepelen en daarmee kleine bedrijfsuitbreidingen van boeren vergunningvrij maken. Het gaat om de zogeheten 'rekenkundige ondergrens' die landbouwminister Femke Wiersma met een factor honderd wil verhogen.
Daarmee zouden boeren die zonder vergunning zitten omdat ze hun bedrijf hebben uitgebreid terwijl dat niet mocht in één klap geholpen zijn, en 90 procent van de bouwprojecten zou meteen van start mogen.
Omroep Gelderland, NRC en Follow the Money berekenden de gevolgen van het plan. In veel delen van het land zouden veehouders vele honderden extra dieren mogen houden. De landelijke ammoniakuitstoot zou daardoor stijgen van 45 naar 86 miljoen kilo - een toename vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer drie miljoen koeien.
De natuur lijdt nu al flink onder de uitstoot van stikstof, die de afgelopen jaren maar mondjesmaat daalde. Als boeren inderdaad gaan uitbreiden, wordt het effect van dure uitkoopregelingen en natuurherstelmaatregelen van de afgelopen jaren mogelijk tenietgedaan.
