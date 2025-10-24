Gestage stijging meldingen kindermishandeling en ander geweld

DEN HAAG (ANP) - Het aantal meldingen over mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld neemt verder toe, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste halfjaar van 2025 ontvingen de Veilig Thuis-organisaties in totaal zo'n 66.000 meldingen.

In het eerste halfjaar van 2024 ging het om ongeveer 64.000 meldingen. Vergeleken met dezelfde periode in 2022, steeg het aantal meldingen met 10 procent. De organisaties kregen in het tweede halfjaar van 2019 iets meer meldingen binnen dan in de eerste zes maanden van dit jaar, maar na een daling loopt het aantal sinds 2022 weer geleidelijk op.

Vorig jaar ging de helft van de gevallen over kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Geweld door een partner of ex-partner of een vermoeden daarvan was in 38 procent van de gevallen de reden van de melding. In 2 procent van de gevallen ging het om ouderenmishandeling. Soms is de aard van het geweld niet duidelijk. Bijna 70 procent van de meldingen bij Veilig Thuis wordt gedaan door politie of justitie.

Advies

Veilig Thuis is het landelijke meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, of vermoedens van zo'n situatie. Als het gaat om ernstig geweld of als er acuut gevaar dreigt, kan de organisatie na een melding direct in actie komen en hulpverleners of de politie inschakelen. In andere gevallen kan Veilig Thuis ook advies geven over wat slachtoffers, omstanders en zorgverleners zelf kunnen doen.

In de eerste helft van dit jaar gaven Veilig Thuis-medewerkers zo'n 85.000 keer advies, 10.000 keer vaker dan in dezelfde periode in 2024. Waarom het aantal meldingen en adviezen stijgt, is niet onderzocht.