Politieke partijen ontvangen minder grote donaties in 2025

DEN HAAG (ANP) - Politieke partijen ontvingen dit jaar minder grote donaties dan het vorige verkiezingsjaar. Het totale bedrag dat grote geldschieters hebben gedoneerd aan partijen is gedaald van bijna 5,5 miljoen euro in 2023 naar 3 miljoen euro in 2025. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken over giften van boven de 10.000 euro. De cijfers over 2025 lopen tot 9 oktober.

Vooral de VVD en de SP zagen de bijdragen fors teruglopen. De VVD ontving een miljoen minder dan twee jaar geleden, terwijl de SP ruim 850.000 euro minder binnenkreeg.

D66 kreeg juist meer geld. De partij ontving dit jaar 765.000 euro, bijna 50 procent meer vergeleken met 2023.

Stichting The Dreamery Foundation

GroenLinks is in 2025 de partij met de hoogste totale donaties, met bijna 770.000 euro. Samen met de PvdA, waarmee de partij samen de verkiezingen ingaat en waarschijnlijk komende zomer fuseert, komt dat bedrag uit op ruim 940.000 euro.

De grootste donateur in beide jaren was Stichting The Dreamery Foundation. De stichting schonk in 2023 en 2025 telkens 100.000 euro aan D66 en doneerde dit jaar daarbovenop nog eens 100.000 euro aan Volt. The Dreamery Foundation is de non-profitorganisatie van de Nederlandse techondernemer Steven Schuurman, die eerder ook aan andere partijen heeft gedoneerd.