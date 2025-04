Aanrijding op A67: meerdere gewonden, snelweg tijdelijk dicht

GRASHOEK (ANP) - Bij een zware aanrijding tussen drie auto's op de A67 ter hoogte van het Limburgse Grashoek zijn meerdere gewonden gevallen. Een aantal inzittenden raakte bekneld door de aanrijding. Er is onder meer een traumahelikopter ingezet om de zwaargewonde slachtoffers naar het ziekenhuis te brengen.

De snelweg was tijdelijk in beide richtingen afgesloten, meldde de politie rond 01.30 uur. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Volgens de verkeersinformatie van de ANWB is er bij het knooppunt Leenderheide in de richting van Venlo een omleiding ingesteld als gevolg van het politieonderzoek. De afritten Liessel en Panningen zijn dicht. De ANWB maakt zondagochtend geen melding meer van problemen op de A67 in de richting van Eindhoven.