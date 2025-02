Musk: 'USAID niet meer te repareren, snel ontmantelen'

De regering van Donald Trump is bezig om de Amerikaanse buitenlandse hulporganisatie USAID te sluiten, zei Elon Musk maandag. "Het is niet meer te repareren", zei de miljardair in een gesprek op zijn eigen medium X.

Musk voegde eraan toe dat president Trump het met hem eens is dat het gesloten moet worden. Trump zei zondag dat USAID wordt geleid door "radicale gekken" en noemde het eerder een criminele organisatie.

De topman van Tesla en SpaceX is door Trump aangesteld om bezuinigingen op de overheid door te voeren. Hij deed zijn uitspraken over USAID in een gesprek, waaraan ook de voormalige Republikeinse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy en de Republikeinse senatoren Joni Ernst en Mike Lee deelnamen.

USAID heeft bijna 43 miljard dollar in beheer. Dat geld is bedoeld voor humanitaire hulp en ontwikkelingshulp over de hele wereld.