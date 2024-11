Na een jaar gepruts: NSC -17 zetels, VVD -5 zetels. CDA grote winnaar

De twee partijen die de loper hebben uitgerold voor Wilders en de PVV staan een jaar na de verkiezingen op groot verlies. Yesilgöz verloor bij de verkiezingen al 9 zetels, daar komen er nu nog vijf bij. Rutte haalde in 2021 33 zetels, daarvan zijn er nu ( in een peiling van Maurice de Hond) nog 19 over.

De toestand van NSC is nog dramatischer: van de 20 zetels van 2023 zijn er nog 7 over.

BBB en PVV profiteren niet. PVV wint 1 zetels, BBB blijft gelijk.

Grootste winnaar: het CDA. De partij van Bontebal gaat van 5 naar 14 zetels. De rest van het verlies van de coalitiepartijen gaat naar bijna alle oppositiepartijen. Opmerkelijk: GL/PvdA wint niets bij de ineenstorting van de regeringspartijen.

Van de royale meerderheid van de coalitie bij de start (88 zetels) is niets meer over: de regeringspartijen halen samen nu 67 zetels over, 9 te weinig voor een meerderheid

In het afgelopen jaar zijn er vier partijen geweest met grote fluctuaties: