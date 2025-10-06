Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Rusland zet nu ook Cubanen in aan het front in Oekraïne . Volgens een interne telegram van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vechten tussen de duizend en vijfduizend Cubaanse soldaten mee aan de zijde van Rusland.

Het verhaal leidt tot irritatie in Washington en komt precies op het moment dat de Verenigde Naties opnieuw oproepen om het Amerikaanse embargo tegen Cuba op te heffen.

Noord-Korea

In het gelekte bericht worden Amerikaanse diplomaten volgens Reuters aangespoord om hun buitenlandse collega’s te overtuigen tegen de jaarlijkse VN-resolutie te stemmen. Die resolutie veroordeelt het Amerikaanse embargo, dat al sinds 1962 van kracht is, en roept op tot opheffing ervan. “Cuba is, na Noord-Korea, de grootste bijdrager van buitenlandse troepen voor de Russische agressie”, zou in de telegram staan.

De VS ziet daarin een reden om het internationale draagvlak voor versoepeling van de sancties te ondermijnen. Cuba, dat al decennia lijdt onder economische malaise, wijst juist naar Washington. Volgens de Cubaanse regering ligt het Amerikaanse embargo aan de basis van de crisis in het land.

‘Cuba gebruikt zijn burgers als pionnen’

Washington ziet dat anders. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in reactie op Reuters: “Het Cubaanse regime heeft zelfs gefaald om zijn burgers te beschermen tegen het feit dat ze als pionnen worden gebruikt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.”

Bondgenoten sinds de Koude Oorlog

Rusland en Cuba onderhouden al sinds de Koude Oorlog nauwe banden. Volgens Bloomberg zouden Cubanen al langer worden geronseld met beloften van hoge betalingen en Russisch staatsburgerschap. Vorig jaar nog werd Cuba officieel partner van de door Rusland geleide BRICS-groep — een teken dat de alliantie tussen Moskou en Havana springlevend is.