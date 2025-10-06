ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Politiek
door Pieter Immerzeel
maandag, 06 oktober 2025 om 11:28
ANP-538510248
Rusland zet nu ook Cubanen in aan het front in Oekraïne. Volgens een interne telegram van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vechten tussen de duizend en vijfduizend Cubaanse soldaten mee aan de zijde van Rusland.
Het verhaal leidt tot irritatie in Washington en komt precies op het moment dat de Verenigde Naties opnieuw oproepen om het Amerikaanse embargo tegen Cuba op te heffen.
Noord-Korea
In het gelekte bericht worden Amerikaanse diplomaten volgens Reuters aangespoord om hun buitenlandse collega’s te overtuigen tegen de jaarlijkse VN-resolutie te stemmen. Die resolutie veroordeelt het Amerikaanse embargo, dat al sinds 1962 van kracht is, en roept op tot opheffing ervan. “Cuba is, na Noord-Korea, de grootste bijdrager van buitenlandse troepen voor de Russische agressie”, zou in de telegram staan.
De VS ziet daarin een reden om het internationale draagvlak voor versoepeling van de sancties te ondermijnen. Cuba, dat al decennia lijdt onder economische malaise, wijst juist naar Washington. Volgens de Cubaanse regering ligt het Amerikaanse embargo aan de basis van de crisis in het land.
‘Cuba gebruikt zijn burgers als pionnen’
Washington ziet dat anders. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in reactie op Reuters: “Het Cubaanse regime heeft zelfs gefaald om zijn burgers te beschermen tegen het feit dat ze als pionnen worden gebruikt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.”
Bondgenoten sinds de Koude Oorlog
Rusland en Cuba onderhouden al sinds de Koude Oorlog nauwe banden. Volgens Bloomberg zouden Cubanen al langer worden geronseld met beloften van hoge betalingen en Russisch staatsburgerschap. Vorig jaar nog werd Cuba officieel partner van de door Rusland geleide BRICS-groep — een teken dat de alliantie tussen Moskou en Havana springlevend is.
Bron: HLN

Lees ook

'Amerikaanse diplomaten kregen op Cuba mysterieuze ziekte door gerichte microgolven''Amerikaanse diplomaten kregen op Cuba mysterieuze ziekte door gerichte microgolven'
Communistisch Cuba vervijfvoudigt prijs autobrandstofCommunistisch Cuba vervijfvoudigt prijs autobrandstof
Cuba verpacht voor het eerst sinds 1959 land aan buitenlandersCuba verpacht voor het eerst sinds 1959 land aan buitenlanders
Biden haalt Cuba van terrorismelijst in ruil voor gevangenenBiden haalt Cuba van terrorismelijst in ruil voor gevangenen
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-529455940

Eindelijk weten we hoe het licht aanging in de ruimte

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

208498041 m

Waarom is alvleesklierkanker zo gevaarlijk en hoe herken je het?

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

Loading