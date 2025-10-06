Friese taal heeft 'sterke positie', maar investeren blijft nodig

LEEUWARDEN (ANP) - De Friese taal heeft een sterke positie, concluderen onderzoekers in een omvangrijk taalonderzoek. Het aantal Friezen dat de 'eigen' taal verstaat, spreekt, leest en schrijft is "opmerkelijk stabiel", aldus de Fryske Akademy en het Planbureau Fryslân. "Bij andere dialecten zie je het gebruik afnemen, maar het Fries heeft een sterkere positie", zegt onderzoeker Chaïm La Roi.

In de jaren tachtig en negentig nam de Friese taalbeheersing af in vergelijking met de eerste meting uit de periode 1967-1969, maar sindsdien is sprake van groei en nu stabilisatie. Negen op de tien Friezen verstaan Fries. Bijna 65 procent kan Fries praten, ruim 60 procent kan het lezen en bijna 20 procent ook schrijven. "Er lijkt sprake van een 'revival' van het Fries", zegt La Roi.

Investeren in het Fries op scholen blijft wel noodzakelijk, ook om identificatie met de taal te stimuleren. Dat staat in de aanbevelingen die de onderzoekers doen aan de provincie Friesland, die het taalonderzoek financiert.