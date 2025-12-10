Meisjes bestraft voor brandstichtingen Alkmaar

ALKMAAR (ANP) - De rechtbank in Alkmaar heeft woensdag twee meisjes veroordeeld voor een reeks van acht brandstichtingen in Alkmaar op 16 augustus vorig jaar. Het tweetal, destijds 12 en 14 jaar, stichtte die dag in de binnenstad brand in achtereenvolgens de bibliotheek, de McDonald's, de HEMA, de Xenos, de Grote Kerk, de Decathlon en de bioscoop Vue. Daarna gingen ze naar winkelcentrum De Mare en stichtten ze brand in de winkel KiK, die volledig uitbrandde.

Volgens de rechtbank hebben de branden grote impact gehad op de Alkmaarse samenleving. Waarom de meisjes de branden hebben gesticht, is onduidelijk gebleven. Dat is voor slachtoffers en andere betrokkenen "onbevredigend", aldus de rechtbank.

De rechtbank legde werkstraffen en jeugddetentie op, maar de meisjes hoeven niet terug de cel in. Zij moeten zich gedwongen laten behandelen. De rechtbank heeft hen een contactverbod met elkaar opgelegd en bepaald dat zij samen een schadevergoeding van ongeveer 130.000 euro moeten betalen.