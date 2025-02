Nederlandse instructeurs trainen Oekraïners op een geheime locatie

Nederlandse instructeurs leiden in Duitsland Oekraïense tankbemanningen op, zodat ze met de wat oudere Leopard 1 naar het front kunnen. Dat gebeurt op een verborgen locatie in de bossen, want voor de Russen zijn dit soort trainingslocaties een doelwit. Minister Ruben Brekelmans van Defensie bracht woensdag een bezoek aan de opleiders en hun studenten in Duitsland, schrijft De Telegraaf.

Het bezoek viel op een raar moment, nu president Trump een wapenstilstand lijkt door te drukken. Ondanks de wending die de oorlog neemt, zijn de Oekraïners nog vastberaden, zegt Brekelmans. "Militairen snappen heel goed dat hoe sterk je staat aan de onderhandelingstafel, samenhangt met hoe sterk je bent op het slagveld."