Mensenrechtenorganisaties: Iran executeerde 975 mensen in 2024

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft vorig jaar minstens 975 mensen geëxecuteerd. Dat meldden een Noorse en een Franse mensenrechtenorganisatie donderdag in een gezamenlijk rapport, waarin zij spreken van "een gruwelijke escalatie van de inzet van de doodstraf".

Volgens het in Noorwegen gevestigde Iran Human Rights (IHR) en de Franse organisatie Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) is het cijfer het hoogste sinds IHR in 2008 begon met het registreren van executies in Iran. In 2023 werden er volgens de mensenrechtengroepen in Iran 834 mensen geëxecuteerd. Van de 975 geëxecuteerde mensen in 2024 werden er vier in het openbaar opgehangen en 31 waren vrouwen, het hoogste aantal van de afgelopen zeventien jaar.

In januari concludeerden de Verenigde Naties nog dat Iran 901 mensen had geëxecuteerd in 2024. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk noemde dat toen "diep verontrustend".