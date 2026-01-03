Nicolás Maduro: de ex-buschauffeur die Venezuela voor de armen onleefbaar maakte

Nicolás Maduro begon als buschauffeur in Caracas en groeide uit tot president, maar onder zijn bewind is Venezuela
veranderd in een land waar armen in de rij staan voor meel en medicijnen of noodgedwongen vluchten. Zijn beleid van economische controle, corrupt cliëntelisme en brute repressie trof juist de armste Venezolanen het hardst. Amerika heeft er uiteraard nisk te zoeken, maar aan de regering van Madura is weinig verloren.
Deze combinatie van wanbeleid, afgedwongen afhankelijkheid en geweld maakte het dagelijks leven voor arme Venezolanen niet alleen arm, maar ook angstig en uitzichtloos.