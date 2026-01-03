Kabinet veroordeelt Amerikaanse aanvallen Venezuela nog niet

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse kabinet wil de Amerikaanse aanvallen op Venezuela en het gevangennemen van de Venezolaanse president Nicolás Maduro nog niet veroordelen. Demissionair buitenlandminister David van Weel wil eerst de persconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump afwachten "en de discussie die daarover in de VS gevoerd wordt".

Van Weel roept de Verenigde Staten op zich aan het internationaal oorlogsrecht te houden, "hoe fout Maduro ook was". Hij wil desgevraagd niet zeggen of Trump het internationaal recht al heeft geschonden door het land aan te vallen en Maduro gevangen te nemen. "Het is nu echt te vroeg om daar een oordeel over te vellen."

De minister zei dat er voor de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao momenteel geen gevaar dreigt. "De vijandelijkheden richting Venezuela door de VS zijn beëindigd." Van Weel verwacht ook dat het vliegverkeer naar de eilanden snel wordt hervat, maar benadrukt dat die keuze aan de luchtvaartmaatschappijen zelf is.