Doden bij aanval Israël op schoolgebouw waar Hamas zou zitten

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Een Israëlische aanval op een schoolcomplex in Gaza-Stad heeft volgens de burgerbescherming aan ten minste zeven mensen het leven gekost. Volgens de lokale autoriteiten verbleven in de school vluchtelingen. De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt dat de aanval gericht was op Hamas.

De school werd volgens Israël gebruikt als dekmantel voor een commandocentrum van Hamas. "Er zijn tal van maatregelen getroffen om het risico dat burgers getroffen zouden worden te minimaliseren, waaronder het gebruik van precisiemunitie", aldus de krijgsmacht. De post zou gebruikt worden voor aanvallen op de IDF en op Israël.

Volgens de burgerbescherming sloeg de bom in op de eerste verdieping van de Mustafa Hafizschool. Daar zouden op dat moment duizenden vluchtelingen verblijven. Vijf mannen en twee kinderen kwamen om, vijftien anderen raakten gewond, aldus de dienst. Er gaan ook berichten rond van tien doden. Journalisten hebben de slachtofferaantallen niet kunnen bevestigen.