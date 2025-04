Ook bezuinigingen in voorjaarsnota: "Iedereen heeft in zijn eigen pijngrens gekeken"

Tegenover de extra uitgaven die worden gedaan in de voorjaarsnota staan ook bezuinigingen, al blijft onduidelijk waarop en hoeveel. "Je zult zien dat er ombuigingen zijn", zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz, die hiermee verwees naar het Haagse jargon voor bezuinigingen. Net als de andere fractieleiders weigerde ze te vertellen welke.

"Besturen is ook altijd verantwoordelijkheid nemen. Er zitten ook altijd dingen tussen die je misschien niet had gewild", aldus Yeşilgöz. De strenge begrotingsregels die zijn afgesproken in het coalitieakkoord zijn volgens haar overeind gebleven.

Na afloop van het marathonoverleg ontweken de coalitieleiders vragen over de financiële dekking. Zij beloven dat hier donderdag na de ministerraad meer over bekend wordt gemaakt. Op de vraag of er pijnlijke maatregelen zijn genomen, antwoordde Caroline van der Plas van BBB: "Dat ligt er maar aan voor wie dat geldt." De suggestie van een journalist dat achter de schermen is afgesproken om nog niets over bezuinigingen bekend te maken, spreekt ze niet tegen.

Ook Nicolien van Vroonhoven van NSC blijft onduidelijk over de dekking. De duofractievoorzitter houdt het erop dat "iedereen in zijn eigen pijngrens" heeft gekeken. PVV-leider Geert Wilders laat nog het meeste los hierover. De extra uitgaven worden "voor een groot deel" betaald uit "loon- en prijsbijstelling". Daarmee bedoelt hij dat geld wordt gebruikt dat ministeries niet konden uitgeven en dat de jaarlijkse groei van de uitgaven bovendien wat is ingedamd.