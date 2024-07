Oude mannen en macht: waarom Joe Biden niet weg wil

Joe Biden is zeker niet de eerste oude man die zich vastklampt aan de macht . Heel lang was het immers de regel. Macht lag bij mannen, meestal in de vorm van koningen, en ze hielden de macht tot de dood gingen of vermoord werden.

Het fenomeen van leiders die moeite hebben om macht los te laten is niet uniek voor Biden. In veel landen, vooral in Afrika, blijven leiders vaak aan de macht door constitutionele wijzigingen of door simpelweg te weigeren af te treden. Dit wordt vaak gedreven door een combinatie van persoonlijke voordelen, zoals toegang tot rijkdom en macht, en een gebrek aan opvolgingsplanning. Hoewel de context anders is, zijn de onderliggende psychologische en politieke dynamieken vergelijkbaar.