Veel wateroverlast en schade na heftig onweer in Frankrijk

MEURES/CHAUMONT (ANP) - Het Franse noordoostelijke departement Haute-Marne is zaterdagavond en de daarop volgende nacht getroffen door hevig onweer. Er viel volgens Franse media per uur tien keer meer regen dan normaal voor onweersbuien in de zomer. Vijf mensen zijn voor behandeling naar ziekenhuizen gebracht. De meesten hadden onderkoelingsverschijnselen. De schade die door de wateroverlast is veroorzaakt, is volgens de media aanzienlijk.

Tal van wegen zijn ondergelopen en ook plaatsen als Meures, circa 200 kilometer ten oosten van Parijs, zijn onder water komen te staan. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft in een boodschap de honderden brandweerlieden bedankt die in actie zijn gekomen tijdens het nachtelijke noodweer. Hij zei dat er nu moet worden gewerkt aan het herstel van de schade.

De brandweer in de streek moet zeker zeshonderd keer uitrukken. In de buurt van Meures moesten inderhaast meer dan dertig mensen worden geëvacueerd uit een feestzaal die door het water werd bedreigd.