VVD-leider Yesilgöz heeft in een interview weer eens een paar nare dingen gezegd over de PVV in het algemeen en over Wilders en Faber in het bijzonder.

Ze vond al dat Faber geen minister moest worden en 'feit is dat we nog weinig zien, dit kan niet heel lang zo doorgaan.' En over Wilders: zijn tweet passen niet bij de leider van de grootste regeringspartij.

Wilders ziet het anders. Dilan is vals.

Wordt volgend jaar vervolgd.

