Bijval en kritiek op VVD-avond voor religiekritiek Yeşilgöz

AMSTERDAM (ANP) - Ongeveer honderd VVD-leden zijn woensdagavond in gesprek gegaan met de leider van hun partij, Dilan Yeşilgöz, over haar visie op "vrijheid en integratie". In de Koningszaal van de Amsterdamse dierentuin Artis was er steun voor de ideeën van Yeşilgöz, maar er klonk ook kritiek dat de partij het taalgebruik van de PVV zou overnemen.

De VVD-leider sprak zich onder meer uit tegen "weekendscholen en moskeeën die gefinancierd worden uit onvrije landen", waar volgens haar "een zeer giftige cocktail gaande is van zeer kwalijke buitenlandse beïnvloeding in combinatie met gebrekkige integratie". De VVD wil de vrijheid van onderwijs en de rol van religie in de samenleving inperken, zei ze verder. "Religie hoort niet thuis in het openbare leven. Op het moment dat het geloof een georganiseerd of politiek karakter krijgt, zoals het islamisme, dan wordt het echt heel gevaarlijk."

Ook wijst volgens haar alles erop dat een groot deel van de relschoppers in Amsterdam die twee weken geleden supporters van Maccabi Tel Aviv aanvielen "een migratieachtergrond hebben en een deel daarvan een Marokkaanse achtergrond". "Als jij met een dubbele nationaliteit je inzet om alles te vernietigen waar wij hier met elkaar voor staan, dan verlies je wat mij betreft het recht op je Nederlanderschap", zei ze in haar toespraak.

Applaus en steunbetuigingen

Yeşilgöz kreeg uit de zaal veel applaus en na afloop waren er steunbetuigingen van VVD-leden. Zo zei een man blij te zijn dat "er nu een leider is die het Amsterdamse straattuig wil aanpakken". Een ander wilde weten hoe de VVD zo snel mogelijk de vrijheid van onderwijs kan inperken.

Er waren ook kritische geluiden. Een VVD-lid uit Leiden sprak zijn zorgen uit over het taalgebruik van de partij, dat volgens hem lijkt op dat van PVV-leider Geert Wilders en extreemrechtse partijen. Hij vroeg zich af waarom de VVD de gebeurtenissen in Amsterdam aangrijpt "om Marokkanen weg te zetten". Hij ontving applaus, maar er klonk ook boegeroep uit de zaal. Volgens Yeşilgöz is de VVD "al decennia bezig met het vrijheidsverhaal". "Ik laat me hier niet wegzetten alsof ik een PVV'er napraat", antwoordde ze.