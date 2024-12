Wiebes besluit NK baanwielrennen met derde titel

APELDOORN (ANP) - Lorena Wiebes heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen een derde titel behaald. De 25-jarige was samen met Marit Raaijmakers de beste op de koppelkoers. Eerder won Wiebes in Omnisport in Apeldoorn al goud op de puntenkoers en de scratch.

Raaijmakers schreef zondag de afvalkoers op haar naam en Steffie van der Peet de keirin.

Bij de mannen won Hoogland de nationale titel op de kilometer en Yanne Dorenbos was de beste op de scratch.

"Het was allereerst een mooie manier om deze periode na de kerst door te brengen, maar over de resultaten klaag ik ook zeker niet", reageerde Wiebes. "Alleen in de afvalkoers win ik niet, maar daar won Marit en daar kan ik prima mee leven. Voor mij is de koppelkoers een onderdeel waarop ik internationaal op korte termijn geen ambities heb, maar het gaat wel steeds beter en op de langere termijn sluit ik niets uit. We misten in het begin helaas een aflossing, maar daarna verliep het perfect en konden we de wedstrijd naar onze hand zetten."