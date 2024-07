Frontex ziet op meeste routes forse daling illegale immigratie

Het aantal migranten dat illegaal naar Europa komt, is het afgelopen half jaar met bijna een derde gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Daarmee komt het aantal illegale immigranten uit op ongeveer 96.000, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de dienst. De meeste illegale migranten komen uit Syrië, Mali en Afghanistan. Op een aantal routes is sprake van een forse toename.

De sterkste daling ziet Frontex in de Westelijke Balkan (min 72 procent) en het centrale Middellandse Zeegebied (min 61 procent). In die laatste regio gaat het om de illegale overtochten van bijvoorbeeld Tunesië en Libië naar Italië en Griekenland.

Ondanks de daling van het aantal illegale migranten dat zo naar Europa komt, is dit nog altijd de meest gebruikte route. Het afgelopen half jaar maakten bijna 26.000 illegale immigranten de overtocht, voor zover Frontex heeft kunnen waarnemen. Het gaat vooral om Tunesiërs, Syriërs en Bengalen.

Stijging

Op een aantal andere routes neemt het aantal illegale migranten juist toe. De grootste toename (174 procent) ziet Frontex op de zogeheten West-Afrikaanse route, die naar de Canarische Eilanden voert. Bijna 20.000 migranten bereikten de eerste zes maanden de eilanden.

De tweede migratieroute die populairder is geworden, is via het oostelijke Middellandse Zeegebied. Dat is de route over land en zee van Turkije naar Griekenland, en via Bulgarije en Noord-Cyprus naar Griekenland. De eerste zes maanden bereikten bijna 25.000 illegale immigranten via deze route Europa, een stijging van 75 procent.