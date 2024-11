Moldavië kiest voor Europa ondanks Russische inmenging, reacties van Schoof en Zelensky

De Moldavische president Maia Sandu, van wie bekend is dat ze aansluiting bij de EU zoekt, is herkozen en heeft een verzoeningsgezinde overwinningsspeech gehouden. Toen bijna 98 procent van de stemmen was geteld, stond ze volgens de kiescommissie op 54,43 procent van de stemmen, tegen 45,57 procent voor Alexandr Stoianoglo, de kandidaat van de pro-Russische Socialistische Partij.