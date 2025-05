Minder bedrijven failliet in april

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in april afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorige maand 331 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn 31 minder faillissementen dan in dezelfde maand een jaar eerder, ofwel een daling van 9 procent. Ten opzichte van maart is het aantal faillissementen gestegen met 23 procent.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in april uit op 9,8. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 10,1 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar onder meer de focus op de faillissementsgraad. Die graad geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar worden vergeleken. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.