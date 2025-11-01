VNG: suggestie gesjoemel verkiezingen is bedreiging democratie

UTRECHT (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de berichten waarin gesjoemel met stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt gesuggereerd "een directe bedreiging voor de democratische rechtsstaat". PVV-leider Wilders deelde vrijdag op X berichten waarin wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van het stemproces. De herkomst van de berichten bleef onduidelijk en Wilders leverde ook geen bewijs voor fraude.

De VNG heeft "met grote zorgen" kennisgenomen van de uitlatingen, aldus voorzitter van de vereniging Sharon Dijksma. Ze noemt de aantijgingen "tendentieus". Ze "ontberen elke vorm van bewijs". Dijksma verwijst in haar reactie niet openlijk naar Wilders of de inhoud van de berichten.

Het verkiezingsproces wordt "met de grootste zorgvuldigheid en transparantie uitgevoerd", zegt Dijksma. Ze spreekt van "het ondermijnen van de integriteit van burgemeesters zonder feitelijke grond". Dit tast het vertrouwen van burgers in de democratische instituties aan, aldus de VNG-voorzitter.