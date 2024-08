Russen waarschuwen: 'Blijf weg van datingsites, vijand verzamelt informatie'

Inwoners van de regio's langs de grens met Noordoost-Oekraïne krijgen een opvallende waarschuwing van de Russische autoriteiten: blijf weg van datingsites. Volgens The Moscow Times is er een dringend advies van kracht om niet online op zoek te gaan naar de liefde van je leven. "Het gebruik van online datingservices wordt sterk afgeraden. De vijand maakt er actief gebruik van om informatie te verzamelen", waarschuwt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Beveiligingscamera's

Het advies is gericht aan alle inwoners van de grensregio's Koersk, Bryansk en Belgorod, inclusief de daar gestationeerde militairen. Het ministerie waarschuwt niet alleen voor de risico's van online daten, maar ook voor het gebruik van beveiligingscamera's. "De vijand identificeert IP-adressen in onze gebieden, krijgt op afstand toegang tot onbeveiligde beveiligingscamera's en houdt alles in de gaten, van privéterreinen tot strategische wegen en snelwegen", meldt het ministerie.

Contactgegevens wissen

Soldaten krijgen te horen dat ze telefoons met gevoelige informatie niet moeten gebruiken en contactgegevens van krijgsgevangen medesoldaten moeten wissen. "Het is belangrijk om chats te monitoren en te modereren en om snel de accounts te verwijderen van mensen die door de vijand gevangen zijn genomen of van mensen van wie de telefoon gecompromitteerd is”, stelt de Russische woordvoerder.

Telegram

Daarnaast wordt soldaten geadviseerd om de 'Mensen in de buurt'-functie in de Telegram-app uit te schakelen en hun bijnamen op sociale media te veranderen. "Als je nummer verschijnt in zoekresultaten zoals geregistreerd door derden als 'Lesha FSB,' 'Pasja Rosgvardia,' 'Misha 123 Regiment,' moet dit nummer worden gewijzigd, het is gecompromitteerd", aldus de persdienst.

Verleiding

Volgens The Kyiv Post heeft het Oekraïense risicomanagementbedrijf Molfar al eerder gevoelige informatie van Russische soldaten weten te ontfutselen door hen naar datingsites te lokken. Deze verkregen informatie belandde vervolgens in handen van de Oekraïense strijdkrachten.

Dashcams en livestreams