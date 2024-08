Paulien Cornelisse wordt behandeld voor kanker, schrapt tournee

Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelisse wordt behandeld voor kanker. Dat heeft zij woensdag gemeld in een bericht op Instagram. Vanwege de ziekte heeft Cornelisse moeten besluiten de theatertournee van haar voorstelling Komma te schrappen. Zij zou komend jaar toeren met de voorstelling.

"Beste mensen, ik heb naar nieuws: de tour van mijn nieuwe voorstelling ‘Komma’ is in z’n geheel tot nader order uitgesteld. De reden hiervoor is dat er bij mij kanker is geconstateerd. Ik word inmiddels behandeld door heel erg goede artsen en verpleegkundigen. Het is allemaal zwaar, maar mijn gezin en ik krijgen veel hulp van onze lieve vrienden en familie", schrijft de auteur op Instagram.

"Tja. Wat zal ik er verder over zeggen? Ik hoop dat jullie, in plaats van naar mijn voorstelling, naar een voorstelling gaan van een cabaretier die jullie nog niet kennen. Want dankzij de mensen die naar mij kwamen kijken toen ik net begon, kon ik mijn vak leren. Dus laat je verrassen door een onbekende naam! Ik richt mij ondertussen op herstel en zoek de rust op met mijn gezin", vervolgt ze.