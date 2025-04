SCP: meeste Nederlanders hebben niet veel mening over migratie

De meeste Nederlanders zijn niet volledig voor of tegen de komst van migranten, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bijna 60 procent vindt dat Nederland een "morele plicht" heeft om mensen op te vangen die vluchten voor oorlog en geweld. "Afgaande op het publieke en politieke debat kan de indruk ontstaan dat Nederlanders voor óf tegen migratie zijn", stelt het planbureau. "Uit dit onderzoek blijkt iets anders."

Ongeveer een derde van de mensen vindt dat Nederland de eigen grenzen moet sluiten voor asielzoekers, ook als daarmee internationale afspraken worden geschonden. 9 procent wil meer mensen opvangen dan nu wordt gedaan, aldus het SCP.

Maar er is dus ook "een brede middengroep" die zowel de voor- als nadelen van migratie ziet. Deze groep heeft zorgen over de hoeveelheid mensen die naar Nederland komt, maar vindt wel dat er plek moet zijn voor bepaalde groepen, zoals oorlogsvluchtelingen en arbeidsmigranten die kunnen werken in sectoren met tekorten.