Onderzoek: politie heeft financiële huishouding slecht op orde

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft onvoldoende zicht op wat er wordt uitgegeven en wat er binnenkomt, welke projecten lopen en hoeveel externe krachten worden ingehuurd. Ook welke verschillende apps gebruikt worden voor dezelfde doeleinden heeft de politie niet scherp. Dat zijn de conclusies van een analyse van de financiële huishouding van de organisatie door onderzoeksbureau Ernst & Young, meldt de politie dinsdag.

"Rond de zomer speelden binnen de politie zorgen over de begroting op meerdere domeinen, waaronder de informatievoorziening", zegt korpschef Janny Knol. "Dat heeft ons als korpsleiding ertoe gebracht om een aantal domeinen goed door te laten lichten. Waar gaat ons geld naartoe en waar kunnen we besparen?" De conclusies zijn stevig, geeft Knol toe. "We hebben werk aan de winkel."