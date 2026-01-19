ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bulgaarse president Radev stapt op

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 18:46
anp190126180 1
SOFIA (ANP/RTR) - De Bulgaarse president Rumen Radev heeft aangekondigd op te stappen. "Vandaag spreek ik jullie voor het laatst toe als president van Bulgarije", zei het staatshoofd in een televisietoespraak. "Morgen zal ik terugtreden uit mijn ambt", aldus Radev.
Radev kondigde vrijdag aan vervroegde verkiezingen te houden, nadat het opnieuw niet was gelukt een kabinet te vormen. Hij zei toen ook dat er een interim-regering komt tot nieuwe verkiezingen worden gehouden.
Bulgarije heeft in een tijdspanne van vier jaar zeven keer verkiezingen gehouden. De recentste daarvan vond plaats in oktober 2024.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

pill-production-1200x800

Farmaceutische vervuiling: vergeten brandhaard van superbacteriën

Loading