Bulgaarse president Radev stapt op

SOFIA (ANP/RTR) - De Bulgaarse president Rumen Radev heeft aangekondigd op te stappen. "Vandaag spreek ik jullie voor het laatst toe als president van Bulgarije", zei het staatshoofd in een televisietoespraak. "Morgen zal ik terugtreden uit mijn ambt", aldus Radev.

Radev kondigde vrijdag aan vervroegde verkiezingen te houden, nadat het opnieuw niet was gelukt een kabinet te vormen. Hij zei toen ook dat er een interim-regering komt tot nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Bulgarije heeft in een tijdspanne van vier jaar zeven keer verkiezingen gehouden. De recentste daarvan vond plaats in oktober 2024.