Trump in elkaar gezakt, vermoedelijk neergeschoten

Voormalig president Donald J. Trump werd tijdens een bijeenkomst in Butler, Pa, door agenten van de Secret Service van het podium gesleept na een aantal knallen die klonken als geweerschoten.

Trump ging op de grond liggen en werd onmiddellijk omringd door agenten, die hem vervolgens naar een autocolonne begeleidden. De voormalige president balde zijn vuist naar het publiek toen hij van het podium werd gejaagd. Volgens de eerste berichten is de gezondheid van Trump goed. Er zou wel een andere persoon aanwezig bij de bijeenkomt zijn gedood.

Toen de knallen om 18.13 uur begonnen, leek Mr. Trump naar zijn rechteroor te grijpen, dat leek te bloeden toen hij het podium verliet.

Volgens de Secret Service is Trump in veiliheid gebracht. Of hij gewond is is nog niet duidelijk, al lijkt het bloed rond zijn oor aan te tonen dat hij door iets is geraakt.

Volgens de bookmakers is de kans op een overwinning van Trump bij de presidentsverkiezingen dankzij deze gebeurtenis behoorlijk gestegen.

