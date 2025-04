Trump is woest en geeft Netanyahu oorwassing: ‘Hij gaat ook in eigen land op megamanier af’

Een pijnlijke nederlaag op het wereldtoneel voor de Israëlische premier Netanyahu. Zijn bezoek aan het Witte Huis is uitgelopen op een ramp. Hij wist geen oplossing te vinden voor de importheffingen waar Israël last van heeft en kreeg bovendien de volle laag van de Amerikaanse president. "Trump is boos. Netanyahu gaat dus ook in eigen land op een megamanier af", zegt BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.

Volgens Hammelburg is Donald Trump woedend over de manier waarop Israël de onderhandelingen met Hamas heeft afgebroken en momenteel optreedt in Gaza. "Hij vindt dat Israël veel en veel te ver is gegaan, hij wilde Netanyahu de oren wassen." De ontvangst was dan ook allesbehalve warm. Netanyahu moest enkele uren wachten voordat hij de Amerikaanse president mocht spreken. Er kwam geen gezamenlijke persconferentie. In plaats daarvan kreeg de Israëlische premier slechts een minimaal persmoment, waarin hij zelf niet eens aan het woord kwam.

Tot overmaat van ramp kwam Trump tijdens dat moment ook nog met een pijnlijk politiek nieuwtje: de VS zijn in direct gesprek met Iran. En dat land is juist een doorn in het oog van Netanyahu. "Dit was een politiek signaal aan Netanyahu: ik ben boos en ik ga je dat inwrijven ook", aldus Hammelburg.

Praten of bombarderen

De opmerkingen over Iran logen er niet om. De VS stapten in 2018 uit het nucleaire akkoord met Iran, maar nu lijkt Trump alsnog te willen praten. En dat gaat volgens Hammelburg niet zachtzinnig: "De Amerikaanse insteek is: óf we praten over beëindiging van die verrijking, óf we gaan bombarderen." Er zijn zelfs bewust foto's uitgelekt van Amerikaanse B2-bommenwerpers op de basis Diego Garcia – uitgerust met 'bunkerbusters'. Een duidelijke boodschap aan Teheran én aan de rest van de wereld.

Netanyahu deed nog een poging door te suggereren dat Iran wellicht ‘het Libische model’ zou kunnen volgen: “Als de Iraniërs nou zoiets zouden doen, dan zouden zij dat ook kunnen bereiken.” Hij doelde daarmee op de deal uit 2007 waarin Khadaffi zijn nucleaire ambities opgaf in ruil voor internationale acceptatie. Maar zijn opmerking was aan dovemansoren gericht.

Enorme afgang

Na het korte bezoek vertrok Netanyahu onverrichter zake weer richting Israël, waar het politieke klimaat inmiddels vrij beroerd voor hem ervoor staat. "Hij heeft niks aan de heffingen kunnen doen, hij heeft de boosheid van Trump over zich afgeroepen en gaat dus ook in eigen land op een megamanier af", herhaalt Hammelburg. De Israëlische oppositie groeit en demonstraties zijn aan de orde van de dag, vooral vanwege Netanyahu’s omgang met de gijzelingskwestie. "Wat ben je nou voor spel aan het spelen?", zo verwoordt Hammelburg de toenemende frustratie onder de Israëlische bevolking.

Bron: BNR