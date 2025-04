Doden en tientallen gewonden in nachtclub Dominicaanse Republiek

SANTO DOMINGO (ANP) - Zeker dertien mensen zijn in de Dominicaanse Republiek om het leven gekomen doordat een deel van een nachtclub is ingestort, melden de autoriteiten. Er zijn vooralsnog 93 gewonden naar het ziekenhuis overgebracht.

In de nachtclub Jet Set in Santo Domingo kwam aan het begin van de nacht het dak naar beneden. Grote aantallen mensen kwamen onder het puin terecht. Volgens de hulpdiensten zijn onder meer 77 ambulances ingezet, plus bijna driehonderd hulpverleners van de burgerbescherming, politie en krijgsmacht.