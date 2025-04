Netanyahu beveelt 'krachtige reactie' op raketvuur vanuit Gaza

JERUZALEM (ANP/AP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een "krachtige reactie" bevolen nadat Hamas zondag ongeveer tien raketten had afgevuurd vanuit de Gazastrook, aldus zijn kantoor. De raketten werden grotendeels onderschept. Israëlische autoriteiten meldden één gewonde.

Zondag kwamen in de Gazastrook vanaf zonsopgang zeker 44 Palestijnen om door aanvallen van het Israëlische leger (IDF), dat sinds 18 maart grootschalige aanvallen uitvoert in het Palestijnse gebied.

"De premier gaf opdracht om krachtig te reageren en keurde de voortzetting van de geïntensiveerde IDF-operaties in Gaza tegen Hamas goed", stond in een verklaring van Netanyahu's kantoor. Enkele minuten na de verklaring beval het Israëlische leger inwoners van het Deir el-Balah-gebied in Centraal-Gaza te evacueren vanwege aanstaande aanvallen.