Rabobank was op de hoogte van bestemming winst mondkapjesdeal

De Rabobank was al in juli 2020 op de hoogte dat de miljoenen die Sywert van Lienden en zijn partners met de mondkapjesdeal hadden verdiend niet (alleen) naar goede doelen zouden gaan. Toch greep de bank niet in. Dat blijkt uit de radio-uitzending van journalistiek platform Pointer, waar niet eerder gepubliceerde audio-opnames te horen zijn van het onderzoeksteam van Het mondkapjesgoud (KRO-NCRV).

Voormalig topbankier Barbara Baarsma van de Rabobank zei begin 2022 na publiciteit over haar betrokkenheid bij mogelijke financiering van de mondkapjesdeal "om de tuin te zijn geleid". Toch was voor de bank en Baarsma al geruime tijd duidelijk dat er sprake was van een commerciële bv (RGA) die winst maakte en dat deze winst van de mondkapjesdeal niet (alleen) naar goede doelen ging. In een 'moreel kompas' dat Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel in juli 2020 op verzoek van de bank hadden opgesteld staat in grote lijnen wat de bestemming van de gelden zou worden.